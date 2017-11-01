Эксперты назвали стоимость жилья на первичном рынке столицы в октябре

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 0,8%. С января 2017 года - на 0,1%.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Шевченковском районе - на 2,8%, Соломенском - на 0,9%, Дарницком и Оболонском - по 0,5%. В других районах рост составил от 0,4% в Днепровском, до 0,9% в Голосеевском районе.

По сравнению с предыдущим месяцем, изменение цен по классам первичной недвижимости составило: эконом-класс - рост на 0,7% до 17008 грн/кв.м; комфорт-класс - рост на 0,2% до 21704 грн/кв.м; бизнес-класс - снижение на 0,8% до 31346 грн/кв.м; премиум-класс - рост на 1,6% до 48345 грн/кв.м.

Напомним, эксперты уверены, что цены на жилье уже не будут снижаться. А в следующем году вырастет и базовая цена.

Так, вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, считает, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках, возводимых в отдаленных столичных районах, в следующем году будет не меньше 15-17 тысяч гривен. Такие расчеты подтверждены и установленной Минрегионом себестоимостью строительных работ на 2018 год в размере 14 340 грн/кв.м.