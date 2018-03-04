Експерти назвали термін використання iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Експерти аналітичної компанії Asymco визначили, що середній термін використання пристроїв від Apple становить трохи більше чотирьох років, передає УНН з посиланням на Business Insider.
Розрахунки Asymco спиралися на відкриту інформацію, представлену корпорацією Apple, згідно з якою на даний момент компанія продала по всьому світу 2,05 мільярда смартфонів і комп'ютерів. При цьому 750 мільйонів пристроїв більше не використовуються.
Таку кількість проданих пристроїв, відзначається в дослідженні, було накопичено в третьому кварталі 2013 року, від якого нас відділяє чотири роки і три місяці. Це, на думку експертів, і є середній термін застосування продуктів компанії.
Відзначається, що любителі iPhone і MAC зараз стали схильні не розлучатися зі своїми пристроями все більш тривалий час. Адже, в 2008 році цей показник не перевищував півтора роки.
Нагадаємо, Apple готується випустити в кінці нинішнього року відразу три нових iPhone. Один з них буде найбільшим з випущених до цих пір, другий - того ж розміру, що iPhone X, але оновлений, і третій - з деякими з ключових функцій флагманського телефону, але бюджетнішим.