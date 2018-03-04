Эксперты назвали "срок жизни" iPhone

Расчеты Asymco опирались на открытую информацию, представленную корпорацией Apple, согласно которой на данный момент компания продала по всему миру 2,05 миллиарда смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.

Такое количество проданных устройств, отмечается в исследовании, было накоплено в третьем квартале 2013 года, от которого нас отделяет четыре года и три месяца. Это, по мнению экспертов, и есть средний срок применения продуктов компании.

Отмечается, что любители iPhone и MAC сейчас стали склонны не расставаться со своими устройствами все более продолжительное время. Ведь, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

Напомним, Apple готовится выпустить в конце нынешнего года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, второй - того же размера, что iPhone X, но обновлен, и третий - с некоторыми из ключевых функций флагманского телефона, но бюджетней.