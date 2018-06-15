Експерти назвали середню вартість житла у новобудовах столиці у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Станом на початок червня 2018 року, середня вартість квадратного метру житла у Києві становила 22 200 грн, передає УНН.
Протягом місяця вартість зросла на 200 гривень та повернулася до ціни станом на початок року. Водночас мінімальна вартість зменшилась з 15 400 до 15 200 грн.
Експерти пояснили УНН зниження мінімальної вартості на первинному рику житла попередніми травневими святами та настанням літа, коли багато забудовників пропонують різноманітні акції.
Як повідомляв УНН, на думку експертів, вартість житла у новобудовах буде зростати. Водночас, великі забудовники, такі як, наприклад, "Київміськбуд", пропонують інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або ж знижки за умов стовідсоткової оплати.
Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.