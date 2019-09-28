Експерти назвали найнебезпечніший для здоров'я режим пральної машини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Економний режим прання може нести небезпеку для здоров'я людей, оскільки при недостатньо низькій температурі води не вмирають небезпечні бактерії, стійкі до дії антибіотиків. Про це пише Medical Xpress, передає УНН.
У своєму дослідженні вчені повідомили про виявлення в ємності для порошку і всередині барабану безлічі небезпечних бактерій, що провокують проблеми зі шлунком.
"У такому випадку одяг і білизну слід прати виключно при високих температурах або з використанням дезінфікуючих засобів", - наводить видання слова доктора медичних наук, голови і директора Інституту гігієни та громадської охорони здоров'я Мартіна Екснера.
Фахівці почали вивчати проблему після того, як керівництво однієї з лікарень в німецькому місті Бонн попросило їх простежити причину раптової епідемії. В ході досліджень вчені дізналися, що всі речі пацієнтів прали в одній і тій же машині, використовуючи економний режим.
Коментуючи своє відкриття, експерти порадили людям не прати в економному режимі, якщо вдома живуть люди з хронічними інфекціями або з ранами, що не гояться.
Нагадаємо, домашній кіт у Норвегії вижив після 40-хвилинного прання у пральній машинці.