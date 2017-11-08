Експерти МВФ приїдуть до Києва для обговорення проекту бюджету на 2018 рік (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ 9-17 листопада для обговорення проекту бюджету на 2018 рік. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва.
“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 9 по 17 листопада для проведення технічного обговорення проекту бюджету на 2018 рік”, - заявив Й.Люнгман.
Як повідомляв УНН, Національний банк України очікує приїзду технічної місії МВФ у листопаді, але після ухвалення проекту Державного бюджету України на 2018 рік.