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Експерти МВФ приїдуть до Києва для обговорення проекту бюджету на 2018 рік (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ 9-17 листопада для обговорення проекту бюджету на 2018 рік. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва.

“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 9 по 17 листопада для проведення технічного обговорення проекту бюджету на 2018 рік”, - заявив Й.Люнгман.

Як повідомляв УНН, Національний банк України очікує приїзду технічної місії МВФ у листопаді, але після ухвалення проекту Державного бюджету України на 2018 рік.

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