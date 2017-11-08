Эксперты МВФ приедут в Киев для обсуждения проекта бюджета на 2018 год (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Эксперты Международного валютного фонда посетят Киев 9-17 ноября для обсуждения проекта бюджета на 2018 год. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства.
"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год", - заявил Й.Люнгман.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины ожидает приезда технической миссии МВФ в ноябре, но после принятия проекта Государственного бюджета Украины на 2018 год.