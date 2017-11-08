Эксперты МВФ приедут в Киев для обсуждения проекта бюджета на 2018 год (дополнено)

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год", - заявил Й.Люнгман.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины ожидает приезда технической миссии МВФ в ноябре, но после принятия проекта Государственного бюджета Украины на 2018 год.