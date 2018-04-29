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Експерти дивуються, навіщо в НПУ придумали "кримську поліцію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. КИЇВ. У Нацполіціі анонсували набір співробітників в патрульну поліцію Криму. Доукомплектація кадрами відтвореного ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі триватиме до кінця 2018 року. При цьому, за словами генерал-майора юстиції, експерта Василя Вовка, чим і як будуть займатися кримські патрульні абсолютно не зрозуміло, і вся ця активність НПУ більше схожа на якесь інформаційне "вкидання", ніж на реальну роботу. Таку думку він висловив в коментарі УНН.

Експерти дивуються, навіщо в НПУ придумали "кримську поліцію"

На сайті НПУ зазначається, що "кримські патрульні" надаватимуть весь комплекс послуг нашим громадянам: приймати заяви і забезпечувати порядок на адміністративному кордоні Криму. Однак, за словами В. Вовка на адмінкордоні з півостровом давно працюють інші підрозділи, які проводять там, в тому числі, і оперативну роботу.

"На адмінкордоні? Це поліцейські-прикордонники або як? На адмінкордоні давно забезпечують порядок відповідні підрозділи - це і прикордонники та інші підрозділи, які проводять там оперативну роботу. Якщо потрібно посилити прикордонників - вони повинні бути посилені своїми ж силами - прикордонними. Поліцейські на адмінкордоні ... Якщо вже й говорити про них, то потрібно тоді якось інакше їх називати - якісь "мобільні групи". Давайте відповімо на питання: що вони будуть робити на адмінкордоні? Порушників кордону затримують прикордонники, порушників з будь-якого боку. А що там може бути крім порушення кордону?", - дивується експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аброськін розповів про "кримських патрульних" .

Далі Вовк додав, що нашим "кримським" поліцейським місцеві жителі півострова скаржитися на окупаційну владу не будуть.

"Ніхто себе "світити" в Криму не буде", - сказав він та додав, що представники Національної поліції повинні дати коментарі з цього приводу: що вони взагалі мали на увазі, створюючи кримський підрозділ.

"Поки ж заява Нацполіціі більше схожа на інформаційне "вкидання", атаку, ніж реальну спробу надати практичну допомогу у визволенні Криму або в налагодженні там ситуації з правами людини", - резюмував експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні стартував набір в патрульну поліцію АР Крим. Новим кримським поліцейським пообіцяли заробітну плату на рівні 8-10 тис. грн. Поки розшукують кандидатів на 60 посад.

При цьому, ряд експертів, ініціативу НПУ зі створення "кримполіціі" назвали дурістю.

"Це суцільна дурість, як і існування прокуратури Автономної Республіки Крим. Ми дуже добре розуміємо, що яка компетенція цієї поліції? Чим вона буде займатися? Якщо береться політична домінанта, то, як правило, практична користь від цього (створення кримської патрульної поліції - ред.) сумнівна ", - сказав Андрій Золотарьов.

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