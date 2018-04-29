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Эксперты недоумевают, зачем в НПУ придумали "крымскую полицию"

Киев • УНН

 • 13802 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. КИЕВ. В Нацполиции анонсировали набор сотрудников в патрульную полицию Крыма. Доукомплектация кадрами воссозданного ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе будет продолжаться до конца 2018 года. При этом, по словам генерал-майора юстиции, эксперта Василия Вовка, чем и как будут заниматься крымские патрульные абсолютно не понятно, и вся эта активность НПУ больше похожа на какой-то информационный "вброс", нежели на реальную работу. Такое мнение он высказал в комментарии УНН .

Эксперты недоумевают, зачем в НПУ придумали "крымскую полицию"

На сайте НПУ отмечается, что "крымские патрульные" будут оказывать весь комплекс услуг нашим гражданам: принимать заявления и обеспечивать порядок на административной границе Крыма. Однако, по словам В. Вовка на админгранице с полуостровом давно работают другие подразделения, которые проводят там, в том числе, и оперативную работу.

"На админгранице? Это полицейские-пограничники будут или как? На админгранице давно обеспечивают порядок соответствующие подразделения - это и пограничники и другие подразделения, которые проводят там оперативную работу. Если нужно усилить пограничников - они должны быть усилены своими же силами - пограничными. Полицейские на админгранице ... Если уже и говорить о них, то нужно тогда как-то иначе их называть - какие-то "мобильные группы".
Давайте ответим на вопрос: что они будут делать на админгранице? Нарушителей границы задерживают пограничники, нарушителей с любой стороны. А что там может быть кроме нарушения границы?", - недоумевает эксперт.

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Далее Вовк добавил, что нашим "крымским" полицейским местные жители полуострова жаловаться на оккупационную власть не будут.

"Никто себя "светить" в Крыму не будет", - сказал он и добавил, что представители Национальной полиции должны дать комментарии по этому поводу: что они вообще имели в виду, создавая крымское подразделение.

"Пока же заявление Нацполиции больше похоже на информационный "вброс", атаку, чем реальную попытку оказать практическую помощь в освобождении Крыма или в налаживании там ситуации с правами человека", - резюмировал эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине стартовал набор в патрульную полицию АР Крым.  Новым крымским полицейским пообещали заработную плату на уровне 8-10 тис. грн. Пока разыскивают кандидатов на 60 должностей.

При этом, ряд экспертов, инициативу НПУ по созданию "крымполиции" назвали дуростью.

"Это сплошная глупость, как и существование прокуратуры Автономной Республики Крым. Мы очень хорошо понимаем, что какая компетенция этой полиции? Чем она будет заниматься? Если берется политическая доминанта, то, как правило, практическая польза от этого (создание крымской патрульной полиции — ред.) сомнительна", - сказал Андрей Золотарев.

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