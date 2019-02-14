Експерта з промислової безпеки викрили на хабарі за проведення експертизи для паливної компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Експерта з промислової безпеки ДП "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці" викрито на хабарі за проведення експертизи та надання висновків для паливної компанії. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Слідством встановлено, що експерт за 12 тисяч гривень обіцяла підготувати та надати висновок експертизи зі стану охорони праці та безпеки на промисловому виробництві, а саме компанії, яка займається оптовою торгівлею паливом. Експертиза необхідна для подальшого отримання дозволу на виконання у вибухонебезпечних умовах та для експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.
Експерта затримано. Проводиться розслідування за ст. 368 КК України – прийняття пропозиції неправомірної винагороди.
Як повідомляв УНН, ДБР затримало двох осіб за хабар у понад 70 тисяч доларів.