Експерта з промислової безпеки викрили на хабарі за проведення експертизи для паливної компанії

Слідством встановлено, що експерт за 12 тисяч гривень обіцяла підготувати та надати висновок експертизи зі стану охорони праці та безпеки на промисловому виробництві, а саме компанії, яка займається оптовою торгівлею паливом. Експертиза необхідна для подальшого отримання дозволу на виконання у вибухонебезпечних умовах та для експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.



Експерта затримано. Проводиться розслідування за ст. 368 КК України – прийняття пропозиції неправомірної винагороди.



Як повідомляв УНН, ДБР затримало двох осіб за хабар у понад 70 тисяч доларів.