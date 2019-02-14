Эксперта по промышленной безопасности разоблачили на взятке за проведение экспертизы для топливной компании

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64936 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86443 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131531 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131002 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130218 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125225 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161531 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117847 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Эксперта по промышленной безопасности разоблачили на взятке за проведение экспертизы для топливной компании

Эксперта по промышленной безопасности разоблачили на взятке за проведение экспертизы для топливной компании

Киев  •  УНН

 • 9449 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Эксперта по промышленной безопасности ГП "Приднепровский экспертно-технический центр Гоструда" разоблачено на взятке за проведение экспертизы и предоставления выводов для топливной компании. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Следствием установлено, что эксперт за 12000 гривен обещала подготовить и предоставить заключение экспертизы из состояния охраны труда и безопасности на промышленном производстве, а именно компании, которая занимается оптовой торговлей топливом. Экспертиза необходима для дальнейшего получения разрешения на выполнение во взрывоопасных условиях и для эксплуатации оборудования повышенной опасности.

Эксперта задержано. Проводится расследование по ст. 368 УК Украины - принятие предложения неправомерного вознаграждения.

Как сообщал УНН, ГБР задержало двух человек за взятку в более 70 000 долларов.

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