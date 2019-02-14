Эксперта по промышленной безопасности разоблачили на взятке за проведение экспертизы для топливной компании

Следствием установлено, что эксперт за 12000 гривен обещала подготовить и предоставить заключение экспертизы из состояния охраны труда и безопасности на промышленном производстве, а именно компании, которая занимается оптовой торговлей топливом. Экспертиза необходима для дальнейшего получения разрешения на выполнение во взрывоопасных условиях и для эксплуатации оборудования повышенной опасности.



Эксперта задержано. Проводится расследование по ст. 368 УК Украины - принятие предложения неправомерного вознаграждения.



Как сообщал УНН, ГБР задержало двух человек за взятку в более 70 000 долларов.