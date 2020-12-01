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Капустін закликав відмовитися від пошуку кадрів для Харківщини "на стороні" та придивитися до фігури Масельського

Капустін закликав відмовитися від пошуку кадрів для Харківщини "на стороні" та придивитися до фігури Масельського

Київ • УНН

 • 20046 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Відомий політичний експерт, громадський діяч, правозахисник і журналіст-розслідувач, а в минулому також депутат Харківської міськради Андрій Капустін у соцмережі Facebook дав оцінку кадровій політиці Офісу Президента у регіонах, і у тому числі на Харківщині, інформує УНН.

"Кадровий цугцванг, в який потрапив Володимир Зеленський на місцевих виборах і після них, довів, що на сьогодні у глави держави у розпорядженні лише дитяча табуретка запасних. Причому, по всій Україні", - пише він на своїй сторінці.

Ситуацію на своїй рідній Харківщині Капустін називає анекдотичною.

"Тут чомусь відправлений Зеленським на вибори мера міста губернатор-"підкидько" Олексій Кучер не зайняв навіть другого місця. Недотепу показово піддали остракізму, але на його місце "десантували" таку ж фігуру Айни Тимчак. Танець на граблях як національна забава. Подейкують, що букемекери вже почали приймати ставки на тривалість каденції кожного наступного призначенця", - зазначив експерт.

Також він пропонує Офісу Президента взяти на себе "сміливість пояснити Зеленському, що кадри для Харківщини треба шукати на Харківщині. Де своєї еліти більш ніж достатньо".

Цікавою і перспективною політичною фігурою експерт називає Степана Масельського, чию діяльність активно обговорюють у ЗМІ після його висунення на пост заступника глави Харківської облради від найбільшої місцевої фракції - "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Знакове прізвище (Масельський) для Харківщини, до речі. Першого губернатора часів незалежності України звали Олександр Масельський, якому Масельський-молодший є племінником", - нагадує Капустін.

І пояснює, що відрізняє цього політика від звичного типажу: "Керував тим же радгоспом (що і дядько), а у політику подався тільки через кілька років після дядькової смерті. Був депутатом райради і головою райадміністрації у Балаклії, спеціалізувався аграрними питаннями в ХОДА у команді Кушнарьова, навіть встиг побувати наймолодшим у країні губернатором між другим і третім туром президентських виборів 2004 року. З тих пір - далекий від політики, чистий господарник. Тобто знає проблеми регіону знизу-вгору, а не зверху-вниз, з висоти парашутного стрибка - раз. Брендове прізвище - два".

Саме з "брендовим" прізвищем і професіоналізмом кандидата експерт пов'язує той факт, що Степан Масельський став координатором переговорів "Блоку Кернеса" з іншими політичними силами, які будуть присутні у Харківській облраді цього скликання. І рекомендує Києву шукати у регіонах не просто нові обличчя, а нові обличчя зі знаннями і вміннями: "Ось до таких харків'ян і треба придивлятися Банковій. Особа нова, репутація чиста, але, при цьому, ще знання і вміння у комплекті".

Андрій Капустін вважає, що центральна влада повинна підтвердити щирість своїх намірів щодо делегування повноважень на місця.

"Зрозуміло, що з одного боку зміцнення місцевих еліт ніколи не подобалося Києву. Тому що господарі українського "Білого дому" завжди хотіли покірних васалів, а не вільних громадян, з якими потрібно домовлятися. Але у такому разі, не зовсім ясно, для чого затівалася децентралізація", - вважає експерт.

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