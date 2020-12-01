Капустін закликав відмовитися від пошуку кадрів для Харківщини "на стороні" та придивитися до фігури Масельського

"Кадровий цугцванг, в який потрапив Володимир Зеленський на місцевих виборах і після них, довів, що на сьогодні у глави держави у розпорядженні лише дитяча табуретка запасних. Причому, по всій Україні", - пише він на своїй сторінці.

Ситуацію на своїй рідній Харківщині Капустін називає анекдотичною.

"Тут чомусь відправлений Зеленським на вибори мера міста губернатор-"підкидько" Олексій Кучер не зайняв навіть другого місця. Недотепу показово піддали остракізму, але на його місце "десантували" таку ж фігуру Айни Тимчак. Танець на граблях як національна забава. Подейкують, що букемекери вже почали приймати ставки на тривалість каденції кожного наступного призначенця", - зазначив експерт.

Також він пропонує Офісу Президента взяти на себе "сміливість пояснити Зеленському, що кадри для Харківщини треба шукати на Харківщині. Де своєї еліти більш ніж достатньо".

Цікавою і перспективною політичною фігурою експерт називає Степана Масельського, чию діяльність активно обговорюють у ЗМІ після його висунення на пост заступника глави Харківської облради від найбільшої місцевої фракції - "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Знакове прізвище (Масельський) для Харківщини, до речі. Першого губернатора часів незалежності України звали Олександр Масельський, якому Масельський-молодший є племінником", - нагадує Капустін.

І пояснює, що відрізняє цього політика від звичного типажу: "Керував тим же радгоспом (що і дядько), а у політику подався тільки через кілька років після дядькової смерті. Був депутатом райради і головою райадміністрації у Балаклії, спеціалізувався аграрними питаннями в ХОДА у команді Кушнарьова, навіть встиг побувати наймолодшим у країні губернатором між другим і третім туром президентських виборів 2004 року. З тих пір - далекий від політики, чистий господарник. Тобто знає проблеми регіону знизу-вгору, а не зверху-вниз, з висоти парашутного стрибка - раз. Брендове прізвище - два".

Саме з "брендовим" прізвищем і професіоналізмом кандидата експерт пов'язує той факт, що Степан Масельський став координатором переговорів "Блоку Кернеса" з іншими політичними силами, які будуть присутні у Харківській облраді цього скликання. І рекомендує Києву шукати у регіонах не просто нові обличчя, а нові обличчя зі знаннями і вміннями: "Ось до таких харків'ян і треба придивлятися Банковій. Особа нова, репутація чиста, але, при цьому, ще знання і вміння у комплекті".

Андрій Капустін вважає, що центральна влада повинна підтвердити щирість своїх намірів щодо делегування повноважень на місця.

"Зрозуміло, що з одного боку зміцнення місцевих еліт ніколи не подобалося Києву. Тому що господарі українського "Білого дому" завжди хотіли покірних васалів, а не вільних громадян, з якими потрібно домовлятися. Але у такому разі, не зовсім ясно, для чого затівалася децентралізація", - вважає експерт.