Експерт: у 2017 році столичні забудовники продали 40 тисяч квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У минулому році забудовникам вдалося реалізувати в столиці не менше 40 тисяч квартир. Таку думку висловив експерт з нерухомості, співзасновник компанії ЛУН.ua Андрій Міма, пише УНН.
"У цьому році ми провели закрите опитування серед тих забудовників, які надають інформацію про те, скільки квартир ними продано. З'ясувалося, що в минулому році в Києві було продано близько 40 тисяч квартир", - розповів Міма.
Експерт зазначив, що, за його підрахунками, в минулому році в експлуатацію в столиці було введено близько 33 тисяч квартир.
"Зіставивши з наявними даними, є всі підстави вважати, що ситуація в Києві і області на ринку нерухомості задовільна, і немає причин говорити про кризу перевиробництва", - вважає експерт.
Міма зазначив, що, обираючи забудовника, слід надвати перевагу компаніям у яких в активі п'ять і більше введених в експлуатацію будинків.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що інвестувати краще в покупку житла в новобудовах, адже купуючи квартири в старих будинках, інвестор отримує старі комунікації. При виборі забудовника варто звернути увагу на його історію і репутацію на ринку. Так, наприклад, найбільший столичний будівельний холдинг "Київміськбуд" на ринку вже 63 роки. Як підрахували в компанії зараз в будинках зведених "Київміськбудом" проживає близько 2 мільйонів киян.