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Експерт: у 2017 році столичні забудовники продали 40 тисяч квартир

Київ • УНН

 • 7264 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У минулому році забудовникам вдалося реалізувати в столиці не менше 40 тисяч квартир. Таку думку висловив експерт з нерухомості, співзасновник компанії ЛУН.ua Андрій Міма, пише УНН.

Експерт: у 2017 році столичні забудовники продали 40 тисяч квартир

"У цьому році ми провели закрите опитування серед тих забудовників, які надають інформацію про те, скільки квартир ними продано. З'ясувалося, що в минулому році в Києві було продано близько 40 тисяч квартир", - розповів Міма.

Експерт зазначив, що, за його підрахунками, в минулому році в експлуатацію в столиці було введено близько 33 тисяч квартир.

"Зіставивши з наявними даними, є всі підстави вважати, що ситуація в Києві і області на ринку нерухомості задовільна, і немає причин говорити про кризу перевиробництва", - вважає експерт.

Міма зазначив, що, обираючи забудовника, слід надвати перевагу компаніям у яких в активі п'ять і більше введених в експлуатацію будинків.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що інвестувати краще в покупку житла в новобудовах, адже купуючи квартири в старих будинках, інвестор отримує старі комунікації. При виборі забудовника варто звернути увагу на його історію і репутацію на ринку. Так, наприклад, найбільший столичний будівельний холдинг "Київміськбуд" на ринку вже 63 роки. Як підрахували в компанії зараз в будинках зведених "Київміськбудом" проживає близько 2 мільйонів киян.

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