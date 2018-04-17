Эксперт: в 2017 году столичные застройщики продали 40 тысяч квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В минувшем году застройщикам удалось реализовать в столице не менее 40 тысяч квартир. Такое мнение высказал эксперт по недвижимости, сооснователь компании ЛУН.ua Андрей Мима, пишет УНН.
“В этом году мы провели закрытый опрос среди тех застройщиков, которые предоставляют информацию о том, сколько квартир ими продано. Выяснилось, что в прошлом году в Киеве было продано порядка 40 тысяч квартир”, — рассказал Мима.
Эксперт отметил, что по его подсчетам в минувшем году в эксплуатацию в столице было введено порядка 33 тысяч квартир.
“Сопоставив с имеющимися данными, есть все основания считать, что ситуация в Киеве и области на рынке недвижимости удовлетворительная, и нет причин говорить о кризисе перепроизводства”, — считает эксперт.
Мима отметил, что при выборе застройщика следует отдавать предпочтение компаниям у которых в активе пять и более введенных в эксплуатацию домов.
Как сообщал УНН, эксперты считают, что инвестировать лучше в покупку жилья в новостройках, ведь покупая квартиры в старых домах, инвестор получает старые коммуникации. При выборе застройщика стоит обратить внимание на его историю и репутацию на рынке. Так, например, крупнейший столичный строительный холдинг “Киевгорстрой” на рынке уже 63 года. Как подсчитали в компании сейчас в домах возведенных “Киевгорстроем” проживает около 2 миллионов киевлян.