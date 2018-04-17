Эксперт: в 2017 году столичные застройщики продали 40 тысяч квартир

“В этом году мы провели закрытый опрос среди тех застройщиков, которые предоставляют информацию о том, сколько квартир ими продано. Выяснилось, что в прошлом году в Киеве было продано порядка 40 тысяч квартир”, — рассказал Мима.

Эксперт отметил, что по его подсчетам в минувшем году в эксплуатацию в столице было введено порядка 33 тысяч квартир.

“Сопоставив с имеющимися данными, есть все основания считать, что ситуация в Киеве и области на рынке недвижимости удовлетворительная, и нет причин говорить о кризисе перепроизводства”, — считает эксперт.

Мима отметил, что при выборе застройщика следует отдавать предпочтение компаниям у которых в активе пять и более введенных в эксплуатацию домов.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что инвестировать лучше в покупку жилья в новостройках, ведь покупая квартиры в старых домах, инвестор получает старые коммуникации. При выборе застройщика стоит обратить внимание на его историю и репутацию на рынке. Так, например, крупнейший столичный строительный холдинг “Киевгорстрой” на рынке уже 63 года. Как подсчитали в компании сейчас в домах возведенных “Киевгорстроем” проживает около 2 миллионов киевлян.