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Експерт: ціна блакитного палива для облгазів удвічі вища за закладену тарифом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Газорозподільні компанії змушені закуповувати газ за ціною,що майже в два рази перевищує вартість, закладену в діючих тарифах на розподіл газу. Про це у своєму блозі на УНН написав експерт у сфері енергетики Володимир Омельченко.

Експерт: ціна блакитного палива для облгазів удвічі вища за закладену тарифом

“Зростаючі ціни на газ в Європі впливають на ціноутворення в Україні. Для прикладу в травні блакитне паливо коштувало дорожче, аніж на початку минулого опалювального сезону. Хоча традиційно літо є сезоном низьких цін, газ продовжує дорожчати в липні і серпні поточного року. Реальна ринкова ціна газу за якою купують газорозподільні компанії приблизно в два рази вища, ніж закладена НКРЕКП в діючих тарифах на розподіл газу”, — зауважив Омельченко.

Як пояснив він, здорожчання вартості газу, який оператори газорозподільних мереж використовують для покриття виробничо-технологічних витрат, призводить до величезних збитків. Минулого року вони продемонстрували збитки в 2 млрд грн, а за прогнозом, цього року збитки 44 вітчизняних газорозподільних компаній складуть 5 млрд грн.

“Збитковість тарифу так само позбавляє можливості операторів ГРМ в повному обсязі розраховуватися з контрагентами. Так, наприклад реальна заборгованість газорозподільних компаній перед „Укртрансгазом“ становить 5,6 млрд. грн. Це сума ідентична розмірами збитків облгазів за останні три з половиною роки. Тому наслідки державної політики в сфері тарифоутворення позначаються і на інших учасників газового ринку”, — звернув увагу експерт.

За словами Омельченка, вирішити проблему можна лише шляхом перегляду тарифу на розподіл газу у відповідності до реальних витрат.

Аналітик зауважив, що останні два роки НКРЕКП всіляко уникала перегляду тарифу на розподіл газу.

“Це було зроблено суто з політичних причин — оскільки сьогодні тариф є однією зі складових ціни на газ, то при підвищенні тарифу зміниться і ціна на газу, проти чого вже третій рік категорично виступає уряд”, — наголосив Омельченко.

При цьому він додав, що в результаті постраждав і споживач: газорозподільні компанії проводять меншу кількість перевірок лічильників, ніж потрібно споживачам. Крім того, отримані облгазами збитки, так чи інакше, будуть компенсовані, але вже в наступних періодах.

“Споживач все одно заплатить, але при цьому отримає більш низьку якість послуги або послугу, надану з запізненням”, — резюмував Омельченко.

Нагадаємо, у липні середня вартість газу, який імпортували українські підприємства, зросла на 9,1% порівняно із червнем 2018 року.

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