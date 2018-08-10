Эксперт: цена голубого топлива для облгазов вдвое выше заложенной тарифом

“Растущие цены на газ в Европе влияют на ценообразование в Украине. Для примера в мае голубое топливо стоило дороже, чем в начале прошлого отопительного сезона. Хотя традиционно лето является сезоном низких цен, газ продолжает дорожать в июле и августе текущего года. Реальная рыночная цена газа по которой покупают газораспределительные компании примерно в два раза выше, чем заложенная НКРЭКУ в действующих тарифах на распределение газа”, — отметил Омельченко.

Как пояснил он, подорожание стоимости газа, который операторы газораспределительных сетей используют для покрытия производственно-технологических затрат, приводит к огромным убыткам. В прошлом году они продемонстрировали убытки в 2 млрд грн, а по прогнозу, в этом году убытки 44 отечественных газораспределительных компаний составят 5 млрд грн.

“Убыточность тарифа так же лишает возможности операторов ГРС в полном объеме рассчитываться с контрагентами. Так, например реальная задолженность газораспределительных компаний перед „Укртрансгазом“ составляет 5,6 млрд грн. Это сумма идентична размерами убытков облгазов за последние три с половиной года. Поэтому последствия государственной политики в сфере тарифообразования сказываются и на других участниках газового рынка”, — обратил внимание эксперт.

По словам Омельченко, решить проблему можно только путем пересмотра тарифа на распределение газа в соответствии с реальными затратами.

Аналитик отметил, что последние два года НКРЭКУ всячески избегала пересмотра тарифа на распределение газа.

“Это было сделано чисто по политическим причинам — сегодня тариф является одной из составляющих цены на газ, поэтому при повышении тарифа изменится и цена на газ, против чего уже третий год категорически выступает правительство”, — подчеркнул Омельченко.

При этом он добавил, что в результате пострадал и потребитель: газораспределительные компании проводят меньшее количество поверок счетчиков, чем нужно потребителям. Кроме того, полученные облгазами убытки, так или иначе, будут компенсированы, но уже в следующих периодах.

“Потребитель все равно заплатит, но при этом получит более низкое качество услуги или услугу, предоставленную с опозданием”, — резюмировал Омельченко.

Напомним, в июле средняя стоимость газа, который импортировали украинские предприятия, выросла на 9,1% по сравнению с июнем 2018 года.