Експерт розвіяв міфи щодо ризиків вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ризик виникнення серйозної алергічної реакції на вакцинацію існує, але він є нижчим, аніж ризик отримати удар блискавки. Про це у коментарі УНН розповів дитячий імунолог Федір Лапій.
"Будь-який міф є напівправда. Не було б вакцин, не було б і міфів про них. Співвідношення ймовірності виникнення ситуації, пов’язаної з тяжкою алергічною реакцією (на вакцину – ред.) в реальному житті людьми не зовсім сприймається. Наприклад, чи вакцина може бути причиною тяжкої алергічної реакції, такої як анафілактичний шок, що є смертельною загрозою життя? Так. Але ризик виникнення такої тяжкої алергічної реакції нині набагато менший, аніж ризик отримати удар блискавки", - сказав співрозмовник агентства.
З його слів, на сьогоднішній день оцінено, що ризик мати тяжку алергічну реакцію, яка потенційно загрожує життю, внаслідок отримання вакцини, становить приблизно менше ніж 1 випадок на 1 млн вакцинованих.
"Це дуже низькі ризики, і ми говоримо лише про потенційні ризики щодо загрози життя, бо в пунктах, де проводиться вакцинація, має бути забезпечена наявність адреналіну, з цього приводу постійно проводяться навчання, є відповідні рекомендації МОЗ. Але подібним чином виникають і інші міфи, коли не співставляються, наприклад, місцеві реакції (на вакцинацію – ред.), наприклад, біль у місці ін’єкції, почервоніння у місці ін’єкції, з ризиками, які пов’язані з безпосередньо хворобою, як правець або дифтерія, серйозністю того самого кору. Тут більше питання до медичних працівників, які повинні і пропагувати, і бути довіреними особами для пацієнтів", - зазначив експерт.
Як повідомляв УНН, в Україні 29% людей погоджуються, що вакцини безпечні.