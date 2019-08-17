Эксперт развеял мифы о рисках вакцинации

"Любой миф является полуправдой. Не было бы вакцин, не было бы и мифов о них. Соотношение вероятности возникновения ситуации, связанной с тяжелой аллергической реакцией (на вакцину - ред.) в реальной жизни людьми не совсем воспринимается. Например, может ли вакцина быть причиной тяжелой аллергической реакции, такой как анафилактический шок, что является смертельной угрозой жизни? Да. Но риск возникновения такой тяжелой аллергической реакции сейчас намного меньше, чем риск получить удар молнии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день оценено, что риск иметь тяжелую аллергическую реакцию, которая потенциально угрожает жизни, вследствие получения вакцины, составляет примерно менее 1 случая на 1 млн вакцинированных.

"Это очень низкие риски, и мы говорим только о потенциальных рисках относительно угрозы жизни, потому что в пунктах, где проводится вакцинация, должно быть обеспечено наличие адреналина, по этому поводу постоянно проводятся учения, есть соответствующие рекомендации Минздрава. Но подобным образом возникают и другие мифы, если не сопоставляются, например, местные реакции (на вакцинацию - ред.), например, боль в месте инъекции, покраснение в месте инъекции, с рисками, которые связаны с непосредственно болезнью, как столбняк или дифтерия, серьезностью той же кори. Здесь больше вопросы к медицинским работникам, которые должны и пропагандировать, и быть доверенными лицами для пациентов", - отметил эксперт.

Как сообщал УНН, в Украине 29% людей соглашаются, что вакцины безопасны.