Експерт: розстрочки від забудовника стимулюють попит на двокімнатні квартири

"Традиційно в Україні користуються попитом одно- і двокімнатні квартири. Як тільки криза сталася - були популярні однокімнатні. Зараз все трошки стабілізувався і вже користуються попитом і двокімнатні. Все залежить ще від планування. Якщо однокімнатна 40-45 кв метрів, в середньому, то двійка - це 50 з копійками, і люди часто думають, що краще переплатити за ці 10-12 квадратів - але я вже отримую повноцінну двійку на перспективу. Буде дитина - їй буде окрема кімната", - пояснив Шульга.

На думку експерта, зростання вартості квартири за ці додаткові метри дуже добре компенсуються розстрочками, які сьогодні пропонують забудовники.

"Сьогодні більшість надають розстрочки, причому дуже різні: і до здачі будинку в експлуатацію, і на декілька років. Це дуже зручно, і люди ними активно користуються адже, вклавши ті ж 50% при початку будівництва, за умови, що забудовник порядний - можна відчутно заощадити", - вважає експерт.

Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" також констатує зростання попиту на двокімнатні квартири. Причому, як відзначають в компанії, ці квартири купуються насамперед для життя, а не під здачу в оренду.

У компанії також пропонують зручні умови розстрочки від забудовника.