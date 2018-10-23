Експерт розповів, за рахунок чого досягається зменшення втрат тепла у новобудовах

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Київ • УНН

 • 7738 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Багато українців із завмиранням серця чекають перших платіжок за опалення. Найбільше страждають жителі "хрущовок". У сучасних же будинках можливостей для збереження тепла і економії набагато більше, і прогрес у будівництві багатоквартирних будинків не стоїть на місці і все більш досконалі проекти продовжують впроваджуватися. Про це йдеться в статті видання Сегодня, пише УНН.

Ефективність новобудов обумовлена ​​і тим, що ці будинки без системи утеплення вже не зводять. За рахунок новітніх будівельних матеріалів та інженерних рішень вдається на 30-40% зменшити втрати тепла через стіни, стелі, вікна.

За словами архітектора-практика, доцента архітектурного факультету КНУБА Олександра Прокопова, на сьогоднішній день будинки зводяться за принципом: спочатку - каркас, який заповнюється цеглою або піноблоками, а потім йде утеплювач і облицювання. Сучасні утеплювачі підвищують стійкість до корозії, вогнестійкість, гідроізоляційні якості, звукоізоляцію, гігроскопічність будівлі. Також і облицювальні фасадні системи не лише дають декоративність, але і захищають будівлі від зовнішнього впливу, скорочують тепловтрати.

Крім того, у новобудовах монтують не вертикально, а горизонтальну систему опалення - встановивши індивідуальний лічильник, власники оплачують спожите лише їх квартирою тепло. А в деяких будинках так монтують навіть водовідведення, що дозволяє відключати неплатників, не роблячи заручниками інших мешканців. Також такі розводки підвищують безпеку - наприклад, у разі затоплення, подачу води можна перекрити навіть, якщо господаря житла немає вдома, і шкоди від аварії буде значно менше.

Як повідомляв УНН, президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір розповів, що впровадження сучасних енергозберігаючих технологій дозволяє жителям новобудов економити не менше 40% тепла.

У "Київміськбуді" для утеплення будинків використовують мінеральну вату для обшивки фасадів, якісні склопакети з 3-5-камерним профілем, якісну цеглу не менше 250 мм, навісні вентильовані фасади.

"Щоб забезпечити енергоефективність будинків, які зводить "Київміськбуд", ми використовуємо сучасні віконні конструкції з багатошаровим склінням, утеплюємо фасади мінераловатними плитами. Використовуємо більш ефективні типи теплоізоляції, застосовуємо ніздрюваті цементно-піщані блоки, встановлюємо індивідуальні котельні з високим ККД, теплові насоси, прилади поквартирного регулювання температури", - розповів Ігор Кушнір.

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