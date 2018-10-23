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Эксперт рассказал, за счет чего достигается уменьшение потерь тепла в новостройках

Киев  •  УНН

 • 7738 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Многие украинцы с замиранием сердца ждут первых платежек за отопление. Больше всех страдают жители "хрущовок". В современных же домах возможностей для сохранения тепла и экономии гораздо больше, и прогресс в строительстве многоквартирных домов не стоит на месте и все более совершенные проекты продолжают внедряться. Об этом идет речь в статье издания Сегодня, пишет УНН.

Эффективность новостроев обусловлена и тем, что эти дома без системы утепления уже не возводят. За счет новейших строительных материалов и инженерных решений удается на 30-40% уменьшить потери тепла через стены, потолки, окна.

По словам архитектора-практика, доцента архитектурного факультета КНУБА Александра Прокопова, на сегодняшний день дома возводятся по принципу: сначала — каркас, который заполняется кирпичом или пеноблоками, а затем идет утеплитель и облицовка. Современные утеплители повышают устойчивость к коррозии, огнестойкость, гидроизоляционные качества, звукоизоляцию, гигроскопичность здания. Также и облицовочные фасадные системы не только дают декоративность, но и защищают строения от внешнего воздействия, сокращают теплопотери.

Кроме того, в новостройках монтируют не вертикальную, а горизонтальную систему отопления — установив индивидуальный счетчик, владельцы оплачивают потребленное только их квартирой тепло. А в некоторых домах так монтируют даже водоотвод, что позволяет отключать неплательщиков, не делая заложниками остальных жильцов. Также такие разводки повышают безопасность — например, в случае затопления, подачу воды можно перекрыть даже, если хозяина жилья нет дома, и урон от аварии будет значительно меньше.

Как сообщал УНН, президент “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир рассказал, что внедрение современных энергосохраняющих технологий позволяет жителям новостроек экономить не менее 40% тепла.

В “Киевгорстрое” для утепления домов используют минеральную вату для обшивки фасадов, качественные стеклопакеты с 3-5-камерным профилем, качественный кирпич не менее 250 мм, навесные вентилируемые фасады.

“Чтобы обеспечить энергоэффективность домов, которые возводит “Киевгорстрой”, мы используем современные оконные конструкции с многослойным остеклением, утепляем фасады минераловатными плитами. Используем более эффективные типы теплоизоляции, применяем ячеистые цементно-песчаные блоки, устанавливаем индивидуальные котельные с высоким КПД, тепловые насосы, приборы поквартирного регулирования температуры”, — рассказал Игорь Кушнир.

Украинские Национальные Новости

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