Эксперт рассказал, за счет чего достигается уменьшение потерь тепла в новостройках

КИЕВ. 23 октября. УНН. Многие украинцы с замиранием сердца ждут первых платежек за отопление. Больше всех страдают жители "хрущовок". В современных же домах возможностей для сохранения тепла и экономии гораздо больше, и прогресс в строительстве многоквартирных домов не стоит на месте и все более совершенные проекты продолжают внедряться. Об этом идет речь в статье издания Сегодня, пишет УНН.