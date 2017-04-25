Експерт розповів, які санкції можуть застосовуватися проти банківських боржників

Несплата за кредитами загрожує українцям судами, арештом майна та іншими проблемами, аж до заборони виїзду за кордон, розповів він.

“Фактично, за новим законом, у разі ухиляння від сплати за кредитом особи повинні бути внесені у перелік реєстру боржників. І при здійсненні будь-якої операції із купівлі-продажу майна — на таку особу має бути автоматично накладений арешт. І виконавча служба зможе повернути стягнення. А така особа, у свою чергу, не зможе фактично продати будь-яке майно, яке на неї зареєстровано”, — пояснив експерт.

Р.Кравець також попередив про заборону виїзду за кордон, яку може застосувати виконавча служба до банківських боржників.

“Судом може бути встановлено обмеження на виїзд за кордон тієї особи, яка ухиляється від сплати своїх боргових зобов’язань. Але виключно як міра забезпечення виконання рішення суду, а не як покарання. Таку людину може чекати сюрприз в аеропорту у вигляді заборони вильоту. Це практикується досить рідко, але має місце бути. Але, зауважу, що будь-яка особа може звернутися до адміністрації Держприкордонслужби і отримати інформацію стосовно того, чи існують певні обмеження щодо її виїзду за кордон”, — розповів він.

Нагадаємо, компанія “Фагор”, якій нині належить кредитний портфель банку “Михайлівський”, заявила про можливі зловживання з боку Фонду гарантування вкладів фізосіб стосовно позичальників банку. Йдеться зокрема про те, що ФГВФО вводить позичальників банку в оману, змушуючи їх сплачувати заборгованість за реквізитами ФГВФО та/або банку “Михайлівський”, що є неправомірним та тягне за собою негативні наслідки для позичальників, у тому числі введення заборони на виїзд за кордон.