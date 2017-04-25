Эксперт рассказал, какие санкции могут применяться против банковских должников

Неуплата по кредитам грозит украинцам судами, арестом имущества и другими проблемами, вплоть до запрета выезда за границу, рассказал он.

"Фактически, по новому закону, в случае уклонения от уплаты по кредиту лица должны быть внесены в перечень реестра должников. И при осуществлении любой операции по купле-продаже имущества - на такое лицо должно быть автоматически наложен арест. И исполнительная служба сможет вернуть взыскания. А такое лицо, в свою очередь, не сможет фактически продать любое имущество, которое на нее зарегистрировано", - пояснил эксперт.

Р.Кравец также предупредил о запрете выезда за границу, которую может применить исполнительная служба в отношении банковских должников.

"Судом может быть установлено ограничение на выезд за границу того лица, которое уклоняется от уплаты своих долговых обязательств. Но исключительно в качестве меры обеспечения исполнения решения суда, а не как наказание. Такого человека может ожидать сюрприз в аэропорту в виде запрета вылета. Это практикуется довольно редко, но имеет место быть. Но, замечу, что любое лицо может обратиться в администрацию Госпогранслужбы и получить информацию о том, существуют ли определенные ограничения по его выезду за границу", - рассказал он.

Напомним, компания "Фагор", которой сейчас принадлежит кредитный портфель банка "Михайловский", заявила о возможных злоупотреблениях со стороны Фонда гарантирования вкладов физлиц по отношению к заемщикам банка. Речь идет в частности о том, что ФГВФЛ вводит заемщиков банка в заблуждение, заставляя их платить задолженность по реквизитам ФГВФЛ и/или банка "Михайловский", что является неправомерным и влечет за собой негативные последствия для заемщиков, в том числе введение запрета на выезд за границу.