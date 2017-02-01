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Експерт розповів, як зекономити під час купівлі житла

Експерт розповів, як зекономити під час купівлі житла

Київ • УНН

 • 8934 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Інвестуючи в житло на ранніх етапах будівництва, можна зекономити 50% ціни. Про це повідомила фінансовий аналітик ЖК Scandia Альона Мисько, передає УНН.

“Найвигідніший варіант інвестиції в нерухомість - при її купівлі на ранніх етапах будівництва (фундамент, 1-3 поверхи) і перепродажі після здачі в експлуатацію. Зазвичай ціна на кв. м після введення в експлуатацію зростає в 2 рази”, - зазначила вона.

При цьому користуватися розстрочками під час нестабільної економічної ситуації А.Мисько не радить.

“Коливання курсу, на жаль, в Україні спрогнозувати неможливо. Будь-які дії учасників міжбанківського ринку валют можуть спричинити раптове зростання або падіння курсу.

Беручи квартиру в розстрочку, покупець завжди переплачує, оскільки гроші мають свою вартість. Жодна будівельна компанія не надасть вам у користування цей ресурс безкоштовно. Єдиний спосіб зекономити, це брати розстрочку на менший термін.

Звичайно, на валютному ринку є декілька тенденцій, які можуть допомогти зекономити, але не суттєво. Наприклад, валютний курс є переважно нижчим на початку тижня і зростає під кінець. Але найвигіднішою залишається купівля житла без використання розстрочки і внесенням 100% суми. У таких випадках забудовники часто можуть запропонувати знижку”, - пояснила фінаналітик ЖК Scandia.

Довідка: ЖК Scandia – новий житловий комплекс у Броварах, що претендує на звання одного з найбільших в Україні. Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків з розвинутою інфраструктурою, включаючи транспортну розв’язку та парк з озером.

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