Эксперт рассказал, как сэкономить при покупке жилья

"Самый выгодный вариант инвестиции в недвижимость - при ее покупке на ранних этапах строительства (фундамент, 1-3 этажи) и перепродаже после сдачи в эксплуатацию. Обычно цена на кв. м после введения в эксплуатацию возрастает в 2 раза ", - отметила она.

При этом пользоваться рассрочками во время нестабильной экономической ситуации А.Мисько не советует.

"Колебания курса, к сожалению, в Украине спрогнозировать невозможно. Любые действия участников межбанковского рынка валют могут привести внезапный рост или падение курса.

Приобретая квартиру в рассрочку, покупатель всегда переплачивает, поскольку деньги имеют свою стоимость. Ни одна строительная компания не предоставит вам в пользование этот ресурс бесплатно. Единственный способ сэкономить, это брать рассрочку на меньший срок.

Конечно, на валютном рынке есть несколько тенденций, которые могут помочь сэкономить, но не существенно. Например, валютный курс преимущественно ниже в начале недели и растет к концу. Но выгодной остается покупка жилья без использования рассрочки и внесением 100% суммы. В таких случаях застройщики часто могут предложить скидку ", - пояснила финаналитик ЖК Scandia.

Справка: ЖК Scandia - новый жилой комплекс в Броварах претендует на звание одного из крупнейших в Украине. Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов с развитой инфраструктурой, включая транспортную развязку и парк с озером.