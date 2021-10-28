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Експерт розповів, як енергетична криза в Європі вплинула на українських трудових мігрантів

Київ • УНН

 • 355806 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Не дивлячись на те, що зараз Європа переживає безпрецедентну енергетичну кризу за останні 50 років, це ніяк не впливає на українських трудових мігрантів, які працюють в країнах Європейського Союзу. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Експерт розповів, як енергетична криза в Європі вплинула на українських трудових мігрантів

Цитата

“Зупиняються саме ті підприємства, де є висока кількість використання газу або інших енергоресурсів. Враховуючи, що переважна кількість українців, які працюють за кордоном займаються більше фізичною працею: будівництво, в агросекторі, в харчовій галузі, на складах, де вони займаються пакуванням товару, то там немає такої високої енергетичної складової, тому немає загрози їхнім робочим місцям. Будуть великі проблеми в хімічній промисловості, металургійні, обробні. Але загалом там українці не працюють, тому не варто очікувати відтоку трудових мігрантів назад. Другий момент, у Європі гостра нестача робочих рук. Незважаючи на пандемійні обмеження, на енергокризу, потрібно розуміти, що найбільше проблема в Європі — демографічна, населення старішає, а на складну роботу місцеве населення неохоче йде”, — говорить Воскобойник.

Детальніше

За словами експерта, найближчим часом, після нового року Польща збільшить для трудових мігрантів термін дії робочої візи з 6 місяців до двох років, плюс спростить механізм та пролонгацію виду на місце проживання. “Якщо так, то вже найближчим часом наша трудова міграція буде перетворюватися на еміграцію, тобто люди будуть їхати в один бік. А ми в такі самі ситуації, як і Європа — у нас демографічна проблема. І активне населення буде продовжувати залишати країну”, — пояснює Воскобойник.

Додамо

Експерт розповідає, що наразі для трудових мігрантів вакцинація в ключових країнах — Польща, Чехія, не є обов’язковою.

“Наприклад, якщо людина приїжджає в Польщу, то там 10 днів карантину, а потім людина починає працювати. В Чехії достатньо ПЛР-тесту. Кожен українець, який перетинає кордон з Європою має мати поліс страхування в якому обов’язково є обсяг лікування від ковіду. Ті трудові мігранти з якими я спілкуюсь розповідали, що на місці без перешкод робили щеплення, і в них є відповідні європейські документи вакцинації”, — розповів Воскобойник.

Контекст

Нагадаємо, за прогнозами Національного банку України, у 2021 року грошові перекази в Україну від заробітчан становитимуть не менше 13 млрд доларів, що на 8% більше, ніж 2020 року.

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