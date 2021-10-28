Эксперт рассказал, как энергетический кризис в Европе повлиял на украинских трудовых мигрантов

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“Останавливаются именно те предприятия, где есть высокое количество использования газа или других энергоресурсов. Учитывая, что подавляющее количество украинцев, работающих за границей, занимаются больше физическим трудом: строительство, в агросекторе, в пищевой отрасли, на складах, где они занимаются упаковкой товара, там нет такой высокой энергетической составляющей, поэтому нет угрозы их рабочим местам. Будут большие проблемы в химической промышленности, металлургической, обрабатывающей. Но там украинцы не работают, поэтому не стоит ожидать оттока трудовых мигрантов обратно. Второй момент в Европе острая нехватка рабочих рук. Несмотря на пандемийные ограничения, на энергокризис, нужно понимать, что самая большая проблема в Европе — демографическая, население стареет, а на сложную работу местное население неохотно идет”, — говорит Воскобойник.

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По словам эксперта, в ближайшее время после нового года Польша увеличит для трудовых мигрантов срок действия рабочей визы с 6 месяцев до двух лет, плюс упростит механизм и пролонгацию вида на жительство. “Если да, то уже в ближайшее время наша трудовая миграция будет превращаться в эмиграцию, то есть люди будут ехать в одну сторону. А мы в таких же ситуациях, как и Европа — у нас демографическая проблема. И активное население будет продолжать покидать страну”, — объясняет Воскобойник.

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Эксперт рассказывает, что в настоящее время для трудовых мигрантов вакцинация в ключевых странах — Польша, Чехия, не обязательна.

“Например, если человек приезжает в Польшу, там 10 дней карантина, а потом человек начинает работать. В Чехии достаточно ПЦР-теста. Каждый украинец, который пересекает границу с Европой, должен иметь полис страхования, в котором обязательно есть объем лечения от ковида. Те трудовые мигранты, с которыми я общаюсь, рассказывали, что на месте беспрепятственно прививались, и у них есть соответствующие европейские документы вакцинации”, — рассказал Воскобойник.

Контекст

Напомним, по прогнозам Национального банка Украины, в 2021 году денежные переводы в Украину от заработчан составят не менее 13 млрд долларов, что на 8% больше, чем в 2020 году.