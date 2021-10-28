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Эксперт рассказал, как энергетический кризис в Европе повлиял на украинских трудовых мигрантов

Киев • УНН

 • 355806 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Несмотря на то, что Европа сейчас переживает беспрецедентный энергетический кризис за последние 50 лет, это никак не влияет на украинских трудовых мигрантов, работающих в странах Европейского Союза. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Эксперт рассказал, как энергетический кризис в Европе повлиял на украинских трудовых мигрантов

Цитата

“Останавливаются именно те предприятия, где есть высокое количество использования газа или других энергоресурсов. Учитывая, что подавляющее количество украинцев, работающих за границей, занимаются больше физическим трудом: строительство, в агросекторе, в пищевой отрасли, на складах, где они занимаются упаковкой товара, там нет такой высокой энергетической составляющей, поэтому нет угрозы их рабочим местам. Будут большие проблемы в химической промышленности, металлургической, обрабатывающей. Но там украинцы не работают, поэтому не стоит ожидать оттока трудовых мигрантов обратно. Второй момент в Европе острая нехватка рабочих рук. Несмотря на пандемийные ограничения, на энергокризис, нужно понимать, что самая большая проблема в Европе — демографическая, население стареет, а на сложную работу местное население неохотно идет”, — говорит Воскобойник.

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По словам эксперта, в ближайшее время после нового года Польша увеличит для трудовых мигрантов срок действия рабочей визы с 6 месяцев до двух лет, плюс упростит механизм и пролонгацию вида на жительство. “Если да, то уже в ближайшее время наша трудовая миграция будет превращаться в эмиграцию, то есть люди будут ехать в одну сторону. А мы в таких же ситуациях, как и Европа — у нас демографическая проблема. И активное население будет продолжать покидать страну”, — объясняет Воскобойник.

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Эксперт рассказывает, что в настоящее время для трудовых мигрантов вакцинация в ключевых странах — Польша, Чехия, не обязательна.

“Например, если человек приезжает в Польшу, там 10 дней карантина, а потом человек начинает работать. В Чехии достаточно ПЦР-теста. Каждый украинец, который пересекает границу с Европой, должен иметь полис страхования, в котором обязательно есть объем лечения от ковида. Те трудовые мигранты, с которыми я общаюсь, рассказывали, что на месте беспрепятственно прививались, и у них есть соответствующие европейские документы вакцинации”, — рассказал Воскобойник.

Контекст

Напомним, по прогнозам Национального банка Украины, в 2021 году денежные переводы в Украину от заработчан составят не менее 13 млрд долларов, что на 8% больше, чем в 2020 году.

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