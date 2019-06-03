Експерт розповів, що протягом літа буде з цінами на овочі

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Ціна на деякі овочі знизяться аж у серпні. Про це у коментарі УНН повідомив директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Падіння цін буде до 30%. Тому мінімальна вартість цибулі та капусти в серпні складе 10-12 грн. Що стосується молодої картоплі то до кінця місяця вона буде коштувати близько15 грн. Буряк теж, на 30% знизиться у вартості”, — сказав Дорошенко.

За його словами, все потроху починає падати в ціні за рахунок імпорту, якого у нас було багато та нового врожаю.

Нагадаємо, вартість борщового набору зростала у 25 разів швидше за інфляцію.

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