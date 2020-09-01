Експерт розповів, що означає для України розширення повітряних маршрутів над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Збільшення за рекомендацією Агентства Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA) кількості безпечних повітряних маршрутів над акваторією Чорного моря дасть змогу Україні відкрити "ворота" для додаткових транзитних перельотів, чисельність яких значно скоротилась з 2014 року. Про це УНН розповів авіаційний експерт і засновник компанії "Авіаплан" Євген Трескунов.
"Коли EASA робить висновок, що було два дозволених маршрути, а тепер буде шість в Чорному морі, які Україна може організовувати – це відкриває ворота для додаткових транзитів, яких з 2014 року Україні дуже не вистачає. Років 10 назад транзит становив понад 60% доходів Украероруху, і можна було за рахунок цього розглядати зменшення тарифів для всіх, хто літає через Україну. Тобто тепер ми маємо потенціал, аби деякі компанії літали транзитом і збільшували доходи Украероруху відповідно", – зазначив Трескунов.
Також експерт додав, що збільшення доходів Украероруху та кількості одиниць, які вони будуть обслуговувати, може зменшити собівартість одного польоту, тому з нарощуванням транзиту ставки за аеронавігаційні послуги для всіх інших польотів можуть бути знижені, відкриваючи нові стратегічні можливості для України.
Як раніше повідомили в Мінінфраструктури, результатом 8-місячних перемовин з Агентством Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA) стало рішення – підтвердження високого рівня безпеки, яке гарантує Україна у повітряному просторі над Чорним морем.
"В сучасній ситуації кризи світової авіаційної галузі, спричиненої COVID-19, коли учасники ринку зазнають величезних втрат, важливо використовувати нові можливості для пошуку рішень, здатних оптимізувати витрати авіакомпаній – зменшити тривалість польоту, використання пального. Важливим рішенням у нинішній ситуації є оптимізація поточної загальноєвропейської маршрутної мережі та розширення транзитних можливостей нашої країни", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.