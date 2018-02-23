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Експерт розповів, що може вдруге відлякати Ryanair від України

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Авіакомпанія Ryanair повторно вступила в переговори з Україною про перспективи заходу на наш ринок авіаційних перельотів. Перша спроба була невдалою. Сьогодні відлякати компанію вдруге може криза на нашому профільному держпідприємстві "Украерорух". Про це в коментарі УНН розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, нині кадрова політика чиновників при владі така, що “навіть кухарка може керувати країною”. І той безлад, що триває на ДП “Украерорух” останні кілька місяців, яскравий тому приклад.

Нагадаємо, що стратегічним ДП, робота якого безпосередньо впливає на рівень безпеки польотів в українському небі, тимчасово керує Олександр Даценко. За даними ЗМІ, для цього він не має ні профільної освіти, ні відповідного досвіду. На підприємство О.Даценко був призначений досить спонтанно після того, як директор “Украерорух” Д.Бабейчук під тиском медійного скандалу пішов на тривалий лікарняний.

“Яким чином така людина (Даценко — ред.), яка відповідає зараз за повітряний простір, взагалі буде відповідати за цей напрямок і інвестиційну привабливість України в частині заходу на наш ринок інших компаній, зокрема і Ryanair?” — ставить собі риторичне запитання Д.Снєгирьов.

Він зазначив, що призначення на керівні посади непрофесійних людей — дуже характерна риса для сьогоднішньої влади.

“Все залежить від близькості людини до влади і її здатності контролювати, і головне — ділити певні фінансові потоки. Саме цим можна пояснити такі незрозумілі призначення не тільки на рядові, а й на керівні посади в країні. Йдеться про те, що людей ставлять на певні фінансові потоки і від них вимагають певних преференцій. Не більше”, - сказав Д.Снєгирьов.

При цьому, на думку експерта, призначаючи невігласів на стратегічно важливі об’єкти, влада повністю дискредитує “ідеї соціальних ліфтів і інвестиційну привабливість держави”.

Як повідомляв УНН, чиновники Мінінфраструктури замовчують проблему з безпекою польотів над Україною.

Колектив ДП “Украерорух”, тим часом, просить у міністра В.Омеляна звільнити чинне керівництво підприємства і призначити на директорські посади професійних людей.

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