Эксперт рассказал, что может второй раз отпугнуть Ryanair от Украины

По его словам, нынче кадровая политика чиновников у власти такова, что “даже кухарка может руководить страной”. И тот беспорядок, что продолжается на ГП “Украэрорух” последние несколько месяцев, яркий тому пример.

Напомним, что стратегическим ГП, работа которого напрямую влияет на уровень безопасности полетов в украинском небе, временно руководит Александр Даценко. По данным СМИ, для этого он не имеет ни профильного образования, ни соответствующего опыта. На предприятие А.Даценко был назначен достаточно спонтанно после того, как директор “Украэрорух” Д.Бабейчук под давлением медийного скандала ушел на длительный больничный.

“Каким образом такой человек (Даценко — ред), который отвечает сейчас за воздушное пространство, вообще будет отвечать за это направление и инвестиционную привлекательность Украины в части захода на наш рынок других компаний, в том числе и Ryanair?”, — задается риторическим вопросом Д.Снегирев.

Он отметил, что назначение на руководящие должности непрофессиональных людей — очень характерная черта для сегодняшней власти.

“Все зависит от близости человека к власти и его способности контролировать, и главное — делить определенные финансовые потоки. Именно этим можно объяснить такие непонятные назначения не только на рядовые, но и на руководящие должности в стране. Речь идет о том, что людей ставят на определенные финансовые потоки и от них требуют определенных преференций. Не более”, — сказал Д.Снегирев.

При этом, по мнению эксперта, назначая невежд на стратегически важные объекты, власть полностью дискредитирует “идеи социальных лифтов и инвестиционную привлекательность государства”.

Как сообщал УНН, чиновники Мининфраструктуры замалчивают проблему с безопасностью полетов над Украиной.

Коллектив ГП “Украэрорух”, тем временем, просит у министра В.Омеляна уволить действующие руководство предприятия и назначить на директорские должности профессиональных людей.