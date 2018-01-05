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Експерт розповів про парадокси зовнішньої торгівлі України з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Підсумки торгівлі України з країнами ЄС свідчать про збиток для України. Але вона намагається це приховати за рахунок експорту в Азію та Африку, про яку в Україні не модно говорити, оскільки вона зробила європейський, а не азіатський вибір. Про це у своєму блозі написав економіст Олександр Охріменко, повідомляє УНН.

Експерт розповів про парадокси зовнішньої торгівлі України з ЄС

"Зовнішня торгівля України з ЄС - це мінус 4 млрд дол., а зовнішня торгівля з Африкою - плюс 3 млрд дол. і з Азією - плюс 3 млрд дол. Зовнішня торгівля України з США - теж мінус 1,4 млрд дол. Виходить, що Україна покриває збиткову торгівлю з ЄС і США за рахунок експорту в Азію та Африку, про яку в Україні не модно говорити, оскільки вона зробила європейський, а не азіатський вибір, ось лишень цей вибір приносить тільки збитки. Тут все просто", - написав О.Охріменко.

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За словами експерта, Україна з успіхом може постачати в ЄС сировину, але не готову продукцію.

"Україна може постачати в ЄС кукурудзу, залізну руду, соняшникову олію і чавун з прокатом чорних металів. До речі, у США Україна найбільше постачає саме чавуну. А от продати наші трансформатори або наші двигуни в ЄС або США неможливо, і навряд чи коли-небудь європейський або американський бізнес пустить нашу продукцію машинобудування у свої країни. Вони згодні лише продавати свою продукцію машинобудування в Україну і саме це роблять", - написав він.

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Економіст зазначив, що у порівнянні з ЄС, більш-менш Україна ще продає продукцію машинобудування до країн СНД.

"Але частка українського експорту до країн СНД лише 17% від загального експорту українських товарів. Хоча в 2017-му експорт у країни СНД і виріс на 11% багато в чому за рахунок експорту продукції машинобудування. Але це скоріше диво або навіть несподівана перемога, тому що зовнішня торгівля України з країнами СНД згортається, а альтернативи немає", - написав він.

Експерт додав, що річні підсумки зовнішньої торгівлі за минулий рік ще не опубліковані, але швидше за все, там нічого радикально не зміниться.

"Дефіцит зовнішньої торгівлі не можна буде ліквідувати. Хоча є надія, що зовнішня торгівля послугами матиме профіцит. І ось за рахунок нього вдасться частково перекрити збитки від зовнішньої торгівлі товарами. Ось такий собі парадокс нашої зовнішньої торгівлі, продає одне, щоб потім збитки перекривати іншим. Головне - процес", - резюмував О.Охріменко.

Як повідомляв УНН, негативне сальдо торгового балансу з країнами ЄС за перше півріччя 2017 року досягло 1,3 млрд доларів. Це на 150 млн доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Експерти стверджують, що з 2013 року, незважаючи на кардинальні векторні зміни у торгових відносинах і орієнтацію на ЄС, по суті нічого не змінилося. Україна втратила ринок СНД, але завоювати ринок ЄС так і не змогла.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який, на переконання нардепів, це зможе захистити вітчизняних сільгосппідприємців від глобальної конкуренції, а також стабілізувати ціни на продукти.

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