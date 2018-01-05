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Эксперт рассказал о парадоксах внешней торговли Украины с ЕС

Киев • УНН

 • 13136 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Итоги торговли Украины со странами ЕС показывают убыток для Украины. Но она пытается это спрятать за счет экспорта в Азию и Африку, о которой в Украине не модно говорить, так как она сделала европейский, а не азиатский выбор. Об этом в своем блоге написал экономист Александр Охрименко, сообщает УНН.

Эксперт рассказал о парадоксах внешней торговли Украины с ЕС

"Внешняя торговля Украины с ЕС - это минус 4 млрд долл., а внешняя торговля с Африкой - плюс 3 млрд долл. и с Азией - плюс 3 млрд долл. Внешняя торговля Украины с США - тоже минус 1,4 млрд долл. Получается, что Украина покрывает убыточную торговлю с ЕС и США за счет экспорта в Азию и Африку, о которой в Украине не модно говорить, так как она сделала европейский, а не азиатский выбор, вот только этот выбор приносит только убытки. Тут все просто", - написал А.Охрименко.

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По словам эксперта, Украина с успехом может поставлять в ЕС сырье, но не готовую продукцию.

"Украина может поставлять в ЕС кукурузу, железную руду, подсолнечное масло и чугун с прокатом черных металлов. К слову, в США Украина больше всего поставляет именно чугуна. А вот продать наши трансформаторы или наши двигатели в ЕС или США невозможно, и вряд ли когда европейский или американский бизнес пустит нашу продукцию машиностроения в свои страны. Они согласны только продавать свою продукцию машиностроения в Украину и именно это делают", - написал он.

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Экономист отметил, что по сравнению с ЕС, более-менее Украина еще продает продукцию машиностроения в страны СНГ.

"Но доля украинского экспорта в страны СНГ всего 17% от общего экспорта украинских товаров. Хотя в 2017-м экспорт в страны СНГ и вырос на 11% во многом за счет экспорта продукции машиностроения. Но это скорее чудо или даже неожиданная победа, так как внешняя торговля Украины со странами СНГ сворачивается, а альтернативы нет", - написал он.

Эксперт добавил, что годовые итоги внешней торговли за прошлый год ещё не опубликованы, но скорее всего, там ничего радикально не поменяется.

"Дефицит внешней торговли нельзя будет ликвидировать. Хотя есть надежда, что внешняя торговля услугами будет иметь профицит. И вот за счет его удастся частично перекрыть убытки от внешней торговли товарами. Вот такой себе парадокс нашей внешней торговли, продает одно, чтобы потом убытки перекрывать другим. Главное - процесс", - резюмировал А.Охрименко.

Как сообщал УНН, отрицательное сальдо торгового баланса со странами ЕС за первое полугодие 2017 года достигло 1,3 млрд долларов. Это на 150 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты утверждают, что с 2013 года, несмотря на кардинальные векторные изменения в торговых отношения и ориентацию на ЕС, по сути ничего не изменилось. Украина потеряла рынок СНГ, но завоевать рынок ЕС так и не смогла

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который, по убеждению нардепов, сможет защитить отечественных сельхозпредпринимателей от глобальной конкуренции, а также стабилизировать цены на продукты. 

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