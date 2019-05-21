Експерт розповів про наслідки зниження прохідного бар'єра до Верховної Ради

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Зниження прохідного бар'єра в Раду до 3% призведе до збільшення фракцій. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко у коментарі кореспонденту УНН.

“Зниження прохідного бар’єра в Раду до 3% призведе до збільшення кількості фракцій. Поки важко сказати скільки, але 7-8 може бути точно. При прохідному бар’єрі у 5%, за нинішніми рейтингами, 4, максимум 5 партій, скоріш за все, пройде”, - сказав Фесенко.

За його словами, бар’єр в 3% дає більше шансів на проходження до ВР, наприклад, партії Анатолія Гриценка, Ігоря Смешка, партії “Свобода”, також потенційна партія, яка може пройти, —це “Відродження”.

Окрім того, на думку політолога, питання про зниження виборчого бар’єра це компромісна умова для того, щоб переконати частину мажоритарників, зокрема з групи “Відродження” та деяких позафракційних партій, підтримати перехід до партійних списків.

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Проте за словами Фесенка, залишається відкритим питання, чи буде достатньо цього компромісу у 3% для того, щоб частина мажоритарників підтримала зміни та відповідно, щоб вибори пройшли за пропорційною системою.

“Тут треба дочекатися офіційних заяв різних політичних сил. Думаю, партії це підтримають, але, наприклад, у партії БПП не всі за, там багато мажоритарників. "Народний фронт" може підтримати, бо для партії це збільшить шанс проходу”, — розповів Фесенко.

Нагадаємо, у Верховній Раді України хочуть прийняти новий закон про вибори, згідно з яким буде запроваджена пропорційна виборча система, знижений прохідний бар’єр для партій до 3% та дозволена участь у виборах блоків.

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