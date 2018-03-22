Експерт розповів, на скільки може подорожчати житло у новобудовах

Розрахунки зростання вартості квадратних метрів базуються на зростанні середньої заробітної плати будівельної галузі.

“Нещодавно профільне міністерство рекомендувало встановити рівень зарплати для будівельників в розмірі 5,5-7,8 тис. грн. Фахівці "Київміськбуду" порахували, що таке збільшення призведе до збільшення вартості будівельних робіт по зведенню житла на 7%. Ймовірно, саме на стільки ж виросте і вартість квадратного метра”, — пояснив Кушнір.

Нагадаємо, експерти з нерухомості також прогнозують, що незабаром відбудеться зростання вартості житла на первинному ринку, однак, наголошують, що житло у старих будинках суттєво програє за комфортністю та якістю інфраструктури.