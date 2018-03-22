Експерт розповів, на скільки може подорожчати житло у новобудовах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вартість квадратного метра житла у новобудовах найближчим часом може вирости на 7%. Про це розповів президент Холдингової компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір, пише УНН.
Розрахунки зростання вартості квадратних метрів базуються на зростанні середньої заробітної плати будівельної галузі.
“Нещодавно профільне міністерство рекомендувало встановити рівень зарплати для будівельників в розмірі 5,5-7,8 тис. грн. Фахівці "Київміськбуду" порахували, що таке збільшення призведе до збільшення вартості будівельних робіт по зведенню житла на 7%. Ймовірно, саме на стільки ж виросте і вартість квадратного метра”, — пояснив Кушнір.
Нагадаємо, експерти з нерухомості також прогнозують, що незабаром відбудеться зростання вартості житла на первинному ринку, однак, наголошують, що житло у старих будинках суттєво програє за комфортністю та якістю інфраструктури.