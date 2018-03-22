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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 1989 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 49736 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 66853 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100901 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108477 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116237 просмотра

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9 марта, 17:47 • 121640 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Эксперт рассказал, на сколько может подорожать жилье в новостройках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Стоимость квадратного метра жилья в новостройках в ближайшее время может вырасти на 7%. Об этом рассказал президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.

Расчеты роста стоимости квадратных метров базируются на росте средней заработной платы строительной отрасли.

"Недавно профильное министерство рекомендовало установить уровень зарплаты для строителей в размере 5,5-7,8 тыс. грн. Специалисты "Киевгорстроя" посчитали, что такое увеличение приведет к увеличению стоимости строительных работ по возведению жилья на 7%. Вероятно, именно на столько же вырастет и стоимость квадратного метра", - пояснил Кушнир.

Напомним, эксперты по недвижимости также прогнозируют, что вскоре произойдет рост стоимости жилья на первичном рынке, однако, отмечают, что жилье в старых домах существенно проигрывает по комфортности и качеству инфраструктуры.

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