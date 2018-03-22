Эксперт рассказал, на сколько может подорожать жилье в новостройках
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Стоимость квадратного метра жилья в новостройках в ближайшее время может вырасти на 7%. Об этом рассказал президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.
Расчеты роста стоимости квадратных метров базируются на росте средней заработной платы строительной отрасли.
"Недавно профильное министерство рекомендовало установить уровень зарплаты для строителей в размере 5,5-7,8 тыс. грн. Специалисты "Киевгорстроя" посчитали, что такое увеличение приведет к увеличению стоимости строительных работ по возведению жилья на 7%. Вероятно, именно на столько же вырастет и стоимость квадратного метра", - пояснил Кушнир.
Напомним, эксперты по недвижимости также прогнозируют, что вскоре произойдет рост стоимости жилья на первичном рынке, однако, отмечают, что жилье в старых домах существенно проигрывает по комфортности и качеству инфраструктуры.