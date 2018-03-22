Эксперт рассказал, на сколько может подорожать жилье в новостройках

Расчеты роста стоимости квадратных метров базируются на росте средней заработной платы строительной отрасли.

"Недавно профильное министерство рекомендовало установить уровень зарплаты для строителей в размере 5,5-7,8 тыс. грн. Специалисты "Киевгорстроя" посчитали, что такое увеличение приведет к увеличению стоимости строительных работ по возведению жилья на 7%. Вероятно, именно на столько же вырастет и стоимость квадратного метра", - пояснил Кушнир.

Напомним, эксперты по недвижимости также прогнозируют, что вскоре произойдет рост стоимости жилья на первичном рынке, однако, отмечают, что жилье в старых домах существенно проигрывает по комфортности и качеству инфраструктуры.