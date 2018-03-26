Експерт розповів, хто стане керівником САП у разі звільнення Холодницького

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У разі звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького Адміністрація Президента намагатиметься просунути на цю посаду людину, максимально лояльну до неї. Таку точку зору в коментарі кореспонденту УНН висловив політолог Руслан Бортник.

"Посада керівника САП дуже важлива для влади – коли призначили Холодницького, то він однаково залежав як від Адміністрації Президента, так і від західних партнерів України. Сьогодні Банкова намагатиметься просунути "свою" людину, яка буде максимально залежною саме від неї, скажімо так більш лояльною. Але потрібно розуміти один момент – САП підпорядковується Генеральній прокуратурі України, тому, у разі звільнення Холодницького, кандидатуру нового керівника САП буде пропонувати саме Юрій Луценко. Але шансів Холодницького на звільнення, на мою думку, достатньо", - розповів Р.Бортник.

Крім того, політолог звернув увагу на те, що історія з прослуховуванням стала відома ЗМІ. На його думку, таким чином керівника САП примушують звільнитись, бо "Холодницький впирається звільненню".

"В історії з прослуховуванням керівника САП цікавий сам факт, що ця інформація була оприлюднена. Тобто, людині поставили прослуховуючий пристрій, "почули" те, що потрібно, і отримали схему залежності цієї людини, яку прослуховували, а беручи до уваги, що інформація про це потрапила в ЗМІ, то можна зробити два висновки. Чи Холодницький впирається і не хоче полишати свою посаду, чи це прослуховування було грою однієї з груп всередині влади. У будь-якому разі результати прослуховування можуть стати основою для звільнення Холодницького – почесного чи ганебного", – резюмував Р.Бортник.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник назвав "елементом медійної війни проти антикорупційних органів" інформацію про прослуховування НАБУ кабінету керівника САП Назара Холодницького.

Додамо, що керівник САП Назар Холодницький заявив, що він не збирається йти у відставку.

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