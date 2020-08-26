Експерт розповів, чому в своїй інвестиційній політиці Зеленський робить ставку на концесію

“У певному сенсі порти є стратегічними об’єктами, тому концесія дає можливість залучити інвестора, що сьогодні необхідно, і дає шанс державі контролювати процес інвестиційного проекту — що там буде відбуватися. Зберігає присутність держави на термін, який концесійним договором передбачено. Це функція контролю, і ми не втрачаємо цю стратегічну одиницю”, — зазначив він.

Белах вважає, що передача в концесію двох українських портів “Ольвія” і “Херсон” є вдало реалізованими проектами, але наголосив, що держава повинна продовжувати створювати відповідні умови для збільшення обсягу інвестицій.

“Концесія — це добра справа, але треба робити ще щось більше для того, щоб всі ці інвестиційні проекти вийшли на обсяги і об’єми по вантажам, по залученню коштів, і ми маємо не забувати про частку, яку має виконувати в цьому процесі держава: створення умов”, — каже він.

Раніше народний депутат Олександр Скічко в коментарі УНН завив, що успішній концесії українських портів сприяла політична воля Президента Володимира Зеленського.

У вересні минулого року Президент Володимир Зеленський доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію передати у концесію два українських порти: “Ольвію” і “Херсон”. Обидва конкурси були завершені у січні.

Переможцем конкурсу на концесію порту “Херсон” стала компанія “Рисоіл-Херсон”. Своєю чергою концесіонером порту “Ольвія” стала катарська компанія QTerminals. Станом на сьогодні обидва порти успішно передані в концесію.

“Рисоіл-Херсон” зобов’язалася інвестувати в розвиток порту “Херсон” близько 300 млн грн. І ще 18 млн грн — вкласти в місцеву інфраструктуру. Концесія надається на 30 років, але вже до 2030 року концесіонер зобов’язався забезпечити обсяги перевалки вантажів на рівні не менше 1,36 млн тонн.

Водночас, концесія порту “Ольвія” надається на 35 років. Концесійні умови передбачають відрахування QTerminals щорічних концесійних платежів державі у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов’язань на 3,4 млрд грн (за 5 років). Також катарська компанія зобов’язана вкласти у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини 80 млн грн.

“Всього за 35 років концесії („Ольвії“ — ред.) буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій. Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після „Криворіжсталі“ та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності”, — зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.