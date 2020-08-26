Эксперт рассказал, почему в своей инвестиционной политике Зеленский делает ставку на концессию

"В некотором смысле порты являются стратегическими объектами, поэтому концессия дает возможность привлечь инвестора, что сегодня необходимо, и дает шанс государству контролировать процесс инвестиционного проекта - что там будет происходить. Сохраняет присутствие государства на срок, что концессионным договором предусмотрен. Это функция контроля, и мы не теряем эту стратегическую единицу", - отметил он.

Белах считает, что передача в концессию двух украинских портов "Ольвия" и "Херсон" является удачно реализованными проектами, но подчеркнул, что государство должно продолжать создавать соответствующие условия для увеличения объема инвестиций.

"Концессия - это хорошее дело, но надо делать еще что-то больше для того, чтобы все эти инвестиционные проекты вышли на объемы и объемы по грузам, по привлечению средств, и мы должны не забывать о доле, которую должно выполнять в этом процессе государство: создание условий", - говорит он.

Ранее народный депутат Александр Скичко в комментарии УНН завил, что успешной концессии украинских портов способствовала политическая воля Президента Владимира Зеленского.

В сентябре прошлого года Президент Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию передать в концессию два украинских порта: "Ольвию" и "Херсон". Оба конкурса были завершены в январе.

Победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стала компания "Рисоил-Херсон". В свою очередь концессионером порта "Ольвия" стала катарская компания QTerminals. На сегодня оба порта успешно переданы в концессию.

"Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру. Концессия предоставляется на 30 лет, но уже к 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов на уровне не менее 1,36 млн тонн.

В то же время, концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет. Концессионные условия предусматривают отчисление QTerminals ежегодных концессионных платежей государству в размере 82 млн грн и выполнение инвестиционных обязательств на 3,4 млрд грн (за 5 лет). Также катарская компания обязана вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевской области 80 млн грн.

"Всего за 35 лет концессии ("Ольвии" - ред.) будет привлечено до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.