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Експерт розповів, чому активізувалися бойові дії на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Бойові дії зазвичай активізуються в Авдіївській промзоні, але вони тривають і на інших ділянках – на донецькому і на даріупольському напрямку. Це пов'язано із зовнішньополітичними факторами. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков, передає УНН.

За словами експерта, йдеться про початок офіційних дій нової адміністрації США, перші кроки та геополітичні очікування Росії, пов'язані з виборами у Нідерландах, прийдешніми виборами у Франції.

"В даному випадку, я вважаю, Росія уявляє, що цей зовнішньополітичний тренд – це такий собі карт-бланш розв'язування рук на українському напрямку, певне підвищення ставок, посилення силового, воєнного тиску на Україну з метою продавити план мирного врегулювання за російським сценарієм. Також наявність певної конфронтації США та ЄС, зокрема по міграційній проблематиці. Ці зовнішньополітичні тенденції бачаться Росії як сигнал до подальших активних дій", – наголосив М.Пашков.

Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

 

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