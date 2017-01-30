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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт рассказал, почему активизировались боевые действия на Донбассе

Эксперт рассказал, почему активизировались боевые действия на Донбассе

Киев • УНН

 • 14138 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Боевые действия обычно активизируются в Авдеевский промзоне, но они продолжаются и на остальных участках - на донецком и на мариупольском направлении. Это связано с внешнеполитическими факторами. Об этом в эфире "5 канала" сообщил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков, передает УНН.

По словам эксперта, речь идет о начале официальных действий новой администрации США, первые шаги и геополитические ожидания России, связанные с выборами в Нидерландах, грядущими выборами во Франции.

"В данном случае, я считаю, Россия представляет, что этот внешнеполитический тренд - это некий карт-бланш развязывания рук на украинском направлении, некоторое повышение ставок, усиление силового, военного давления на Украину с целью продавить план мирного урегулирования по российскому сценарию. Также наличие определенной конфронтации США и ЕС, в том числе по миграционной проблематике. Эти внешнеполитические тенденции видятся России как сигнал к дальнейшим активным действиям", - подчеркнул М.Пашков.

Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли трое украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

 

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