Эксперт рассказал, почему активизировались боевые действия на Донбассе

По словам эксперта, речь идет о начале официальных действий новой администрации США, первые шаги и геополитические ожидания России, связанные с выборами в Нидерландах, грядущими выборами во Франции.

"В данном случае, я считаю, Россия представляет, что этот внешнеполитический тренд - это некий карт-бланш развязывания рук на украинском направлении, некоторое повышение ставок, усиление силового, военного давления на Украину с целью продавить план мирного урегулирования по российскому сценарию. Также наличие определенной конфронтации США и ЕС, в том числе по миграционной проблематике. Эти внешнеполитические тенденции видятся России как сигнал к дальнейшим активным действиям", - подчеркнул М.Пашков.

Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли трое украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.