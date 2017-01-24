Експерт розповів, чого очікувати від ринку скрапленого газу у 2017 році

“Ринок автогазу — це єдиний ринок який показав такі темпи росту (на третину протягом минулого року — ред.). І я б не став занадто оптимістично оцінювати цей ріст. Тому що насправді споживач, у якого падає платоспроможність і він просто переходить з 97 бензину, на 95, з 95 на 92 і потім він економить ще більше — і переходить на ринок автогазу. Тому цей ріст відбувався за рахунок перерозподілу споживання з високооктанового банзину на скраплений газ”, — сказав він.

За словами С.Сапегіна, є кілька складових, від яких залежить, що буде зі скрапленим газом в Україні далі.

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“Є кілька складових, які зможуть визначити що буде з цим ринком.

По-перше, оскільки стан економіки не вселяє занадто великого оптимізму в те, що ми виходимо з кризи, тому, швидше за все, у споживача і надалі буде падати платоспроможність, і він буде шукати можливості економити. Тобто, з цієї точки зору попит на автогаз буде зростати.

З іншого боку, аналогічні процеси йдуть у країнах, які традиційно були джерелами для поставок, в тому числі і в Україну, скрапленого газу. Це Росія і Казахстан — і там ідуть точно такі ж процеси. І там так само споживачі переходять з октанового палива на скраплений газ. Тому виникає питання в тому, на скільки вистачить ресурсів для того, щоб забезпечити наші потреби і потреби, які виростають у країнах, що є експортерами скрапленого газу.

Тобто, питання полягає у наявності ресурсу, оскільки власного скрапленого газу нам уже не вистачає.

Ще однією складовою є те, що скраплений газ являється джерелом енергії для обігріву будинків у Європі, і там також ринок цей росте. І для нас вони складають конкуренцію”, — пояснив він.

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При цьому, за словами експерта, якість скрапленого газу, який є сьогодні в Україні, ніхто належним чином не контролює.

“Той скраплений газ, який є сьогодні, його якість практично не контролюється і лабораторій для контролю якості немає, тому якщо держава з свого боку буде виконувати свої обов’язки по контролю якості, то швидше за все, сегмент низькоякісного автогазу буде зникати або дорожчати. І з цієї точки зору, також виникає фактор, який буде негативно впливати. Але в цілому, якщо все це поєднати, то все таки тенденція росту збережеться, але темпи росту цього ринку дещо уповільняться”, — додав він.

Нагадаємо, в Україні з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG.