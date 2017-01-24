Эксперт рассказал, чего ожидать от рынка сжиженного газа в 2017 году

"Рынок автогаза - это единственный рынок который показал такие темпы роста (на треть в течение прошлого года - ред.). И я бы не стал слишком оптимистично оценивать этот рост. Потому что в действительности потребитель, у которого падает платежеспособность и он просто переходит с 97 бензина на 95, с 95 на 92 и потом он экономит еще больше - и переходит на рынок автогаза. Поэтому этот рост происходил за счет перераспределения потребления с высокооктанового бензина на сжиженный газ", - сказал он.

По словам С.Сапегина, есть несколько составляющих, от которых зависит, что будет со сжиженным газом в Украине дальше.

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"Есть несколько составляющих, которые смогут определить что будет с этим рынком.

Во-первых, поскольку состояние экономики не внушает слишком большого оптимизма в том, что мы выходим из кризиса, поэтому, скорее всего, у потребителя и в дальнейшем будет падать платежеспособность, и он будет искать возможности экономить. То есть, с этой точки зрения спрос на автогаз будет расти.

С другой стороны, аналогичные процессы происходят в странах, которые традиционно были источниками для поставок, в том числе и в Украину, сжиженного газа. Это Россия и Казахстан - и там идут точно такие же процессы. И там так же потребители переходят с октанового топлива на сжиженный газ. Поэтому возникает вопрос в том, на сколько хватит ресурсов для того, чтобы обеспечить наши нужды и потребности, которые вырастают в странах, являющихся экспортерами сжиженного газа.

То есть, вопрос заключается в наличии ресурса, поскольку собственного сжиженного газа нам уже не хватает.

Еще одной составляющей является то, что сжиженный газ является источником энергии для обогрева домов в Европе, и там также рынок этот растет. И для нас они составляют конкуренцию", - пояснил он.

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При этом, по словам эксперта, качество сжиженного газа, который есть сегодня в Украине, никто должным образом не контролирует.

"Тот сжиженный газ, который есть сегодня, его качество практически не контролируется и лабораторий для контроля качества нет, поэтому если государство со своей стороны будет выполнять свои обязанности по контролю качества, то скорее всего, сегмент низкокачественного автогаза будет исчезать или дорожать. И с этой точки зрения, также возникает фактор, который будет негативно влиять. Но в целом, если все это соединить, то все же тенденция роста сохранится, но темпы роста этого рынка несколько замедлятся", - добавил он.

Напомним, в Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG.