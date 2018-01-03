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Експерт розповів, чого чекати від цін на дизпаливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. За останній тиждень ціни на дизельне паливо у роздрібі збільшилися в середньому на 25-30 копійок. Чого надалі очікувати водіям, які користуються цим ресурсом, у коментарі УНН розповів експерт паливного ринку Геннадій Рябцев.

Експерт розповів, чого чекати від цін на дизпаливо

“Зростання ціни на дизельне паливо пов’язане, в першу чергу, з ослабленням гривні. А по-друге, протягом кінця грудня- початку січня на гуртовому ринку спостерігається „мертвий сезон“, коли не відбуваються закупівлі палива через новорічні канікули”, — сказав Рябцев.

Експерт наголосив, що нині трейдери просто змушені піднімати ціни на стелах АЗС.

“Курс гривні вже становить 28,07 грн до долара, тобто гривня дешевшає, і це означає, що на наступному тижні, коли прийде час закуповувати нові партії палива, вони виявляться у гривневому еквіваленті дорожчими, аніж ті, які закуповувалися наприкінці грудня. Тому, власне потрібно формувати гривневу масу для закупівель нових партій, що трейдери і роблять”, — зазначив Рябцев.

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За його словами, у подальшому ціни будуть залежати саме від того, що буде із курсом гривні.

“Нинішнє зростання цін на дизпаливо цілком відповідає тому зростанню долара, яке спостерігається у комерційних банках протягом цього періоду. Тобто, якщо гривня стабілізується, то і ціни на паливо стабілізуються”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, в Україні за останні кілька місяців паливо подорожчало більш ніж на 5%. У першу чергу, експерти пов’язують це з ослабленням гривні. АМКУ вже навіть почав розслідування на предмет можливого цінової змови вітчизняних операторів.

Однак, як стверджують аналітики українського паливного ринку, претензії АМКУ до великих трейдерів (ОККО і WOG) швидше безпідставні і більше схожі на спробу тиску, аніж бажання дійсно розібратися в проблемах подорожчання ресурсу. 

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