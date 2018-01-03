Эксперт рассказал, чего ждать от цен на дизтопливо

"Рост цены на дизельное топливо связано, в первую очередь, с ослаблением гривны. А во-вторых, в течение конца декабря-начале января на оптовом рынке наблюдается "мертвый сезон", когда не происходят закупки топлива из-за новогодних каникул", - сказал Рябцев.

Эксперт отметил, что сейчас трейдеры просто вынуждены поднимать цены на стелах АЗС.

"Курс гривны уже составляет 28,07 грн к доллару, то есть гривна дешевеет, и это означает, что на следующей неделе, когда придет время закупать новые партии топлива, они окажутся в гривневом эквиваленте дороже, чем те, которые закупались в конце декабря. Поэтому, собственно нужно формировать гривневую массу для закупок новых партий, что трейдеры и делают", - отметил Рябцев.

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По его словам, в дальнейшем цены будут зависеть именно от того, что будет с курсом гривны.

"Нынешний рост цен на дизтопливо вполне соответствует тому росту доллара, который наблюдается в коммерческих банках в течение этого периода. То есть, если гривна стабилизируется, то и цены на топливо стабилизируются", - резюмировал эксперт.

Напомним, в Украине за последние несколько месяцев топливо подорожало более чем на 5%. В первую очередь, эксперты связывают это с ослаблением гривны. АМКУ уже даже начал расследование на предмет возможного ценового сговора отечественных операторов.

Однако, как утверждают аналитики украинского топливного рынка, претензии АМКУ к большим трейдерам (ОККО и WOG) скорее безосновательны и более похожи на попытку давления, чем на желание действительно разобраться в проблемах подорожание ресурса.