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Експерт розповіла про небезпечні кімнатні рослини

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кімнатні рослини можуть бути небезпечними: викликати алергію, головний біль та запаморочення. Які рослини не бажано тримати вдома журналісту УНН розповіла завідувач лабораторії квітникарства відкритого та закритого ґрунту Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України Любов Штурмак.

Експерт розповіла про небезпечні кімнатні рослини

"Усі молочайні рослини належать до таких, які не бажано тримати у квартирах, – це і самі молочаї, особливо ребристий молочай, і красива різдвяна зірка, яку називають пуансетія, її часто дарують на Різдво", – зазначила Штурмак.

За її словами, молочний сік цих рослин може викликати алергічну реакцію.

Крім того, вдома не бажано тримати деякі рослини з родини ароїдних, зокрема, дифенбахію.

"Вона останнім часом дуже популярна в офісах, навіть говорять, що це рослина офісів. Особливо не бажано її тримати там, де є маленькі діти та тварини – її сік має отруйні властивості", – розповіла експерт.

Вона додала, що не можна тримати і вирощувати в кімнатних умовах олеандр – він також отруйний.

Серед популярних, але небезпечних, рослин експерт назвала пеларгонію, або калачики, зокрема, пеларгонію зональну та духмяну, а також лантану.

"Вони мають досить сильний запах, від якого може боліти голова і тому подібне, особливо, коли людина – алергік. Звичайна пеларгонія не так, але запах пеларгонії духмяної, особливо, якщо її потривожити за стебло чи листя, може викликати головний біль та легке запаморочення ", – зазначила Штурмак.

Таким чином, ці запашні рослини не варто тримати у маленькій кімнаті. Краще – у невеликих кількостях і у провітрюваних кімнатах, зокрема, на кухні чи вітальні, де люди перебувають час від часу, але ні в якому разі не у спальні.

Найчастіше, за словами експерта, усі ці кімнатні рослини викликають алергічну реакцію, інколи – легке отруєння.

"Наприклад, коли маленька дитина зірвала молочай і потримала руках, то на шкірі може з’явитися алергія. Але найчастіше алергічна реакція з’являється, коли дитина потерла око або пожувала листя, може бути навіть легка нудота", - зазначила Штурмак.

Вона додала, що такі рослини є небезпечними і для домашніх тварин.

Нагадаємо, флорист розповів, як розпізнати оброблені хімікатами квіти.

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