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Эксперт рассказала об опасных комнатных растениях

Киев • УНН

 • 65883 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Комнатные растения могут быть опасными: вызвать аллергию, головную боль и головокружение. Какие растения нежелательно держать дома журналисту УНН рассказала заведующая лабораторией цветоводства открытого и закрытого грунта Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи МОН Украины Любовь Штурмак.

Эксперт рассказала об опасных комнатных растениях

"Все молочайные растения относятся к таким, которые не желательно держать в квартирах - это и сами молочаи, особенно ребристый молочай, и красивая рождественская звезда, которую называют пуансеттия, ее часто дарят на Рождество", - отметила Штурмак.

По ее словам, млечный сок этих растений может вызвать аллергическую реакцию.

Кроме того, дома не желательно держать некоторые растения из семейства ароидных, в частности, диффенбахию.

"Она в последнее время очень популярна в офисах, даже говорят, что это растение офисов. Особенно не желательно ее держать там, где есть маленькие дети и животные – ее сок имеет ядовитые свойства", - рассказала эксперт.

Она добавила, что нельзя держать и выращивать в комнатных условиях олеандр - он также ядовит.

Среди популярных, но опасных, растений эксперт назвала пеларгонию, или калачики, в частности, пеларгонию зональную и ароматную, а также лантану.

"Они имеют достаточно сильный запах, от которого может болеть голова и т.п., особенно, когда человек - аллергик. Обычная пеларгония не так, но запах пеларгонии душистой, особенно, если ее потревожить за стебель или листья, может вызвать головную боль и легкое головокружение", - отметила Штурмак.

Таким образом, эти душистые растения не стоит держать в маленькой комнате. Лучше – в небольших количествах и в проветриваемых комнатах, в частности, на кухне или гостиной, где люди находятся время от времени, но ни в коем случае не в спальне.

Чаще всего, по словам эксперта, все эти комнатные растения вызывают аллергическую реакцию, иногда – легкое отравление.

"Например, когда маленький ребенок сорвала молочай и подержал руках, то на коже может появиться аллергия. Но чаще всего аллергическая реакция появляется, когда ребенок потер глаз или пожевал листья, может быть даже легкая тошнота", - отметила Штурмак.

Она добавила, что такие растения опасны и для домашних животных.

Напомним, флорист рассказал, как распознать обработанные химикатами цветы.

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