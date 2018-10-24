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Експерт розповів, на що інвестори звертають увагу при покупці житла

Експерт розповів, на що інвестори звертають увагу при покупці житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На сьогоднішній день потенційні покупці житла орієнтовані, перш за все, на новобудови. Обираючи об'єкт для покупки інвестор звертає увагу, перш за все, на ціну, але є ще низка параметрів, які цікавлять покупців. Про них в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Денис Шульга.

"Сьогодні покупців цікавлять: перше місце - ціна, ми не беремо 5-10% споживачів, яких не цікавить ціна, а преміум-клас (житла - ред.). Друге - район міста, якщо ми, наприклад, беремо Київ, третє - популярність і надійність забудовника, його рейтинг довіри та інше. І четверте - люди звертають увагу на внутрішнє наповнення квартири, ремонт і так далі", - розповів експерт.

Шульга зазначає також, що інвесторів цікавить планування. Також важливим фактором є наявність розстрочки від забудовника.

Нагадаємо, забудовники також відзначають, що для інвесторів вартість і місце розташування є важливим фактором при виборі житла.

"Важливою для людей є вартість, місце розташування, зручність розв'язок, розвиненість інфраструктури і навіть поверх, тому що хтось любить вище, а комусь тільки на 5-6 поверсі зручно. Сьогодні потреба людей у ​​власному якісному житлі велика, і ми, як ніхто інший, можeмо її задовольнити", - розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.

За словами Маркової, останнім часом зріс попит на двокімнатні квартири.

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