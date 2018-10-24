Експерт розповів, на що інвестори звертають увагу при покупці житла

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На сьогоднішній день потенційні покупці житла орієнтовані, перш за все, на новобудови. Обираючи об'єкт для покупки інвестор звертає увагу, перш за все, на ціну, але є ще низка параметрів, які цікавлять покупців. Про них в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Денис Шульга.