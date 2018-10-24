Эксперт рассказал, на что инвесторы обращают внимание при покупке жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На сегодняшней день потенциальные покупатели жилья ориентированы, прежде всего, на новостройки. Выбирая объект для покупки инвестор обращает внимание прежде всего на цену, но есть еще ряд параметров, которые интересуют покупателей. О них в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.
“Сегодня покупателей интересуют: первое место — цена, мы не берем 5-10% потребителей, которых не интересует цена, а премиум-класс (жилья — ред.). Второе — район города, если мы, к примеру, берем Киев, третье — популярность и надежность застройщика, его рейтинг доверия и прочее. И четвертое — люди обращают внимание на внутреннее наполнение квартиры, ремонт и так далее”, — рассказал эксперт.
Шульга отмечает также, что инвесторов интересует планировка. Также немаловажным фактором является наличие рассрочки от застройщика.
Напомним, застройщики также отмечают, что для инвесторов стоимость и местоположение являются важным фактором при выборе жилья.
“Важным для людей является стоимость, местоположение, удобство развязок, развитость инфраструктуры и даже этаж, потому что кто-то любит выше, а кому-то только на 5-6 этаже удобно. Сегодня потребность людей в собственном качественном жилье большая, и мы как никто другой можeм ее удовлетворить”, — рассказала директор Департамента маркетинга и продаж ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова.
По словам Марковой, в последнее время вырос спрос на двухкомнатные квартиры.