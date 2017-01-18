Експерт: ринок житла поступово відмовляється від малогабаритних квартир

Однією з добрих тенденцій на ринку нерухомості, на думку І.Кушніра, є те, що коли на початку 2016 року неймовірним попитом користувалися “однушки”, ця крива знову перемістилася у бік більшого метражу.

“Стрибок не гігантський — і дивно було б чекати зворотного, ринок інертний. Але він є. Люди купують для життя, а не для того, щоб здавати чи швидко перепродати. Всім очевидно, якщо купувати, то зараз найкращий момент, тому що дешевше не буде. А якщо немає підвищеного попиту на так звані „смарт-квартири“ — дешеві і не надто придатні для життя — це добре для Києва, для довгострокової перспективи. Був момент, коли я припускав, що скоро почнуть як колись у Штатах забудовувати цілими кварталами бюджетне низькоякісне житло. Це погана історія, яка погано закінчується, і, на щастя, ця тенденція плавно сходить нанівець”, — зауважив він.

За словами І.Кушніра, на сьогодні люди вважають за краще вкладати гроші у квадратні метри, адже це найбільш надійний спосіб збереження заощаджень.